Jovem fica ferido em elevador do hospital da Feira

Um doente do hospital São Sebastião, na Feira, sofreu ferimentos ligeiros ao início da tarde desta segunda-feira em consequência de um incidente ocorrido num elevador da unidade hospitalar.

A vítima, um jovem de 18 anos que se encontra hospitalizado no S. Sebastião, ia numa maca realizar exames, cerca das 13.30 horas, com vista a uma intervenção cirúrgica.

Quando o doente ia a entrar no elevador, com duas enfermeiras e dois assistentes operacionais, o elevador entrou em marcha com as portas ainda abertas. Como o elevador tem um sistema de bloqueio automático, parou imediatamente. Mesmo assim, jovem ficou com ferimentos ligeiros nas pernas. Os restantes elementos que o acompanhavam não ficaram feridos.

A unidade hospitalar ativou de imediato o plano de contingência para estas situações e a empresa responsável pela manutenção do elevador (a última vistoria foi realizada em dezembro) está a averiguar o que terá motivado a avaria.