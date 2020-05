Salomão Rodrigues Hoje às 09:53 Facebook

Um motociclista de 23 anos ficou ferido em consequência de um acidente de viação ocorrido esta quarta-feira de manhã, em Milheirós de Poiares, Feira.

O jovem colidiu com uma carrinha de caixa aberta na Rua do Pereiro. Foi assistido no local pelos bombeiros de Arrifana e transportado para o Hospital de S. Sebastião, na Feira.

A GNR tomou conta da ocorrência.