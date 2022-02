Lançada obra do interface de transportes Lourosa/Fiães 

O início da obra do Interface de Transportes Lourosa/ Fiães foi assinalado, este sábado de manhã, com o lançamento da primeira pedra.

Com um custo de dois milhões de euros, verba comparticipada pelo Norte 2020 Feder e um prazo de execução de um ano, deverá facilitar a distribuição de passageiros no nordeste do concelho, A1, A29 e CREP.

"Significa um crescimento muito grande do concelho. Vai ter [o interface] um conjunto de serviços que vai ser um fator de desenvolvimento desta região", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira na cerimónia.



Emídio Sousa lembrou que, há anos, "não precisávamos [da obra], mas hoje, com as ruas cheias de carros, precisamos", justificou.

O autarca fez votos para que esta nova estrutura, situada entre as duas freguesias, Lourosa/Fiães, "seja um sinal de unidade das nossas terras".

Já o presidente da junta de Lourosa, Armando Teixeira, considerou que "esta centralidade de transportes vai engrandecer a zona. O norte da Feira vai ficar com outra pujança".

"Vai contribuir para o desenvolvimento da terra, é uma honra ter esta obra aqui", disse, por seu lado, o presidente da junta de Fiães, Valdemar Ribeiro.

O Interface de Transportes irá compreender uma zona para utilizadores, com sala de espera, zona de atendimento e bilheteiras e instalações sanitárias. O projeto prevê ainda uma cafetaria, tabacaria, uma zona de despacho e áreas técnicas de arrumos.

As áreas exteriores contemplam um parque automóvel para 70 lugares, bem como uma área de paragem de curta utilização, um parque bus para sete autocarros e um cais urbano anexo ao edifício. Estão ainda previstos postos de carregamento elétrico e a relocalização das paragens de táxis para a frente do edifício.

O projeto prevê, igualmente, uma zona de aparcamento para bicicletas, próxima do edifício, num total de 20 lugares, bem como zonas pedonais e áreas verdes