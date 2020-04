Lares de idosos da Feira sem resultados positivos de infeção por Covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Os testes efetuados, nos últimos 15 dias, nos lares de idosos de Santa Maria da Feira não registaram qualquer resultado positivo de infeção pelo Covid-19.

A grande maioria dos 875 utentes e funcionários dos 28 lares do concelho da Feira foram já sujeitos ao teste de Covid-19, prevendo-se que até à próxima quinta-feira esteja concluído este rastreio de despiste epidemiológico.

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, diz que se trata de "uma boa noticia", salvaguardando que ainda falta finalizar a recolha pelos lares.

"É a confirmação de que estamos a tomar as devidas medidas preventivas nos lares, promovendo o isolamento dos idosos e funcionários, levando ao mínimo o contacto humano com o exterior", explicou.

Emídio Sousa recorda que é necessário "saber gerir" estas, "boas notícias", considerando que não se pode assistir a um abrandamento dos cuidados a ter. "As coisas podem mudar. É necessário continuar a cumprir com todo o rigor com as medidas implementadas, porque podemos deitar a perder todo o trabalho até aqui efetuado", concluiu.

Foram feitos um total de 2500 testes nesta ação que abrangeu, ainda, alguns profissionais de saúde e elementos da Proteção Civil. No caso dos profissionais de saúde registaram-se alguns casos positivos, em número não divulgado. O Lar de Idosos do Centro Social Pôr do Sol, em Mosteiró, tinha registado três infetados, os únicos casos conhecidos no concelho até ao momento.

O presidente da Câmara Municipal lembrou que os hospitais de campanha em S. João de Ver e Santa Maria de Lamas, ainda não registaram qualquer ocupação. "Estamos a pôr a hipótese de os utilizar durante esta semana", permitindo que o hospital retome as atividades adiadas pela pandemia.

"Numa fase inicial as pessoas assustaram-se e não apareceram às consultas, agora estão a proceder ao reagendamento", explicou Emídio Sousa.