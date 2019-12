Salomão Rodrigues Hoje às 10:31 Facebook

Um despiste de uma viatura sobre a Linha do Vouga, em Paços de Brandão, Feira, impossibilitou a circulação ferroviária ao longo de várias horas.

O despiste do ligeiro de passageiros ocorreu cerca das 7.30 horas, com o condutor a perder o controlo da viatura e a ficar imobilizado em plena via ferroviária do Vouguinha.

Os bombeiros da Feira estiveram no local procedendo ao desencarceramento do condutor que ficou ferido.