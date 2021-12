Livro sobre recriações históricas lançado na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:03 Facebook

"As Recriações Históricas em Portugal - Viagem Medieval em Terra de Santa Maria", assim se designa o livro da autoria do professor universitário Roberto Carlos Reis. O evento "Viagem Medieval" é o mote para a análise da importância das recriações históricas no país, que é feita neste trabalho recentemente editado.

A publicação, de 570 páginas, baseia-se na tese de Doutoramento em Turismo Lazer e Cultura - Ramo do Património, defendida a 23 de novembro de 2018 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, por Roberto Carlos Reis.

"Foi com altos e baixos que conseguimos chegar a 30 de novembro de 2021 com a publicação em livro dos conteúdos da minha tese de doutoramento, sendo que veio com dois anos de atraso, fruto desta terrível e nefasta pandemia e que, à semelhança de tantas outras, apanharam a Humanidade desprevenida", justificou o autor.

No livro são feitas abordagens sobre as perspetivas futuras das recriações históricas (viagem medieval); as grandes epidemias da história; Turismo na Era Pós-COVID-19, bem como os Impactos do Cancelamento da "Viagem", entre outras matérias e eventos.

Roberto Carlos Reis realça que, em conclusão, se pode afirmar que a generalidades das recriações históricas em Portugal "têm um impacto territorial enorme, pelo que os governantes já há muito deviam ter preparado outro tipo de políticas para os agentes culturais envolvidos acautelando aspetos como a sazonalidade do trabalho em causa, o seu nicho artístico, a dependência económica dos agentes especializados e o valor patrimonial das ações abrangidas".

O livro apresenta uma nota introdutória do Presidente da República que reconhece o "labor científico e académico" desta obra. Marcelo Rebelo de Sousa elogia o "rigor metodológico e contributo substancial num tema de patente relevância histórica" e enaltece o autor pelo testemunho em que demonstra "paixão pelas raízes" do património retratado nesse tipo de evento".

O Prefácio assinado pelo Professor Norberto Santos da Universidade de Coimbra sublinha que se trata de uma nova edição "na área científica de Turismo e Lazer, em Portugal, evidenciando a qualidade do trabalho de Roberto Carlos Reis que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a contribuir para valorizar a investigação, a formação e a promoção turísticas".

O livro é uma edição da Liga dos Amigos da Feira.