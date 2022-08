Louça e pulseiras esgotadas na Viagem Medieval

Faltam três dias para o balanço final da 25.ª Viagem Medieval, na Feira, mas os números apurados até esta quinta-feira deixam já a certeza de que esta é edição mais frequentada de sempre. A média diária tem sido superior a 50 mil visitantes, que esgotaram as pulseiras e usufruíram avidamente da gastronomia e dos espetáculos.

Nunca tal aconteceu. As pulseiras de ingresso na Viagem Medieval, com o custo unitário de 10 euros, estão esgotadas. O mesmo aconteceu com a louça utilizada no recinto. E os espetáculos têm sessões repletas de público.

"Fazemos habitualmente 50 mil pulseiras, mas para esta edição decidimos encomendar 60 mil", explicou, ao JN, Paulo Sérgio, administrador da Feira Viva, entidade que, juntamente com a Câmara Municipal e a Federação das Coletividades, organiza o evento. Contudo, não foram suficientes. A organização teve que recorrer a pulseiras de 2015 para responder à procura. "O fornecedor não conseguiu dar resposta e tivemos que introduzir outro tipo de pulseiras [de 2015]", confirmou o responsável.