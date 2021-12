Magia do Perlim cativa portugueses e espanhóis

Zulay Costa Hoje às 09:15 Facebook

Cora, sete anos, desce de trenó, com um sorriso estampado no rosto. Foi uma das 5000 pessoas que, ontem, esgotaram a entrada no Perlim, um dos maiores parques temáticos de Natal do país que, até dia 30, decorre junto ao castelo de Santa Maria da Feira.

A menina foi com os pais e o irmão mais novo desde Vigo, Espanha, para se divertirem nos carrosséis e verem espetáculos infantis. "Viemos passar uns dias em família e descobrir [o Perlim], porque não conhecíamos. Ficamos dois dias", revela a mãe, Pilar Ramos.

No recinto não falta quem se tenha deslocado do país vizinho. Joaquin Fernandez e Manoli Gomez cruzaram a fronteira com os filhos, Ivan e Martina. "Gostamos muito e os miúdos ficam encantados", explica Joaquin.