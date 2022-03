Mais de 500 cirurgias do ombro atraem médicos estrangeiros ao CHEDV

Vários cirurgiões brasileiros, do Hospital de Brasília, estiveram, recentemente, no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) para aferirem conhecimentos na área da cirurgia do ombro.

Os cirurgiões acompanharam a equipa de António Miranda, diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), realizando formação em próteses do ombro, um procedimento inovador nos seus resultados, sendo seguro, expectável e muito promissor.

Trata-se de um tipo especial de cirurgia destinada à substituição da articulação do ombro com osteoartrose grave, artropatia por rotura da coifa e por fraturas do úmero proximal. Este procedimento proporciona autonomia para os doentes pela diminuição da dor e ganho de mobilidade conforme os casos.

O CHEDV recorda que "os bons resultados obtidos e a larga experiência da equipa do CHEDV em artroplastias, com mais de 500 cirurgias realizadas, têm, por isso, despertado o interesse da comunidade ortopédica internacional".

"Os cirurgiões do ombro procuram o Serviço de Ortopedia do CHEDV pela experiência adquirida durante mais de 15 anos na realização de próteses do ombro, tendo recebido ao longo dos anos vários cirurgiões e dado formação noutros países, tornando-se num Centro de Referência".