Manda funcionários para casa e diz que podem despedir-se

Uma empresa de calçado de Espargo, na Feira, mandou os funcionários para casa e entregou-lhes uma carta sugerindo-lhes que sejam os próprios a rescindir o contrato de trabalho.

O Sindicato do Calçado afirma que este é um dos "muitos casos" em que as empresas tentam passar o ónus do despedimento para os trabalhadores. O JN tentou, sem sucesso, obter uma reação da empresa.

A Luís Jesus Correia Unipessoal, Lda mandou os cerca de 20 funcionários para casa na passada quinta-feira, alegando que não havia trabalho para continuar a laborar. Contudo, não comunicou qualquer intenção de encerrar formalmente a empresa nem entregou a documentação para que os trabalhadores pudessem pedir subsídio de desemprego.