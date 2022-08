Mar de gente na Viagem Medieval da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:09 Facebook

Mais de 30 mil visitantes têm percorrido, diariamente, o recinto da Viagem Medieval de Santa Maria da Feira. Na noite da primeira sexta-feira da recriação histórica, mais uma enchente. Já não restam dúvidas: esta é a Viagem Medieval mais concorrida de sempre, conforme era a expectativa da organização.

Noite de sexta-feira. Há sorrisos e confraternizações por todo o lado. A extensa manta humana composta por grupos de amigos e famílias que convivem alegremente ao longo das margens do Cáster, no Rossio e na zona histórica, impressiona. São muitos os que esperam pela sua vez para serem atendidos numa das barracas de lembranças ou para entrar nas concorridas recriações históricas. A sempre requisitada área das tabernas com o porco no espeto tem estado repleta, mas sem constrangimentos.

Gente despreocupada, a viver o momento. Não há sequer sinais da peste dos tempos modernos. A covid-19, que impossibilitou a realização da iniciativa nos últimos dois anos, parece estar esquecida e encontrar um rosto com máscara entre os milhares de forasteiros é tarefa quase inglória.