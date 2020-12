Marcos de correio "mágicos" em Santa Maria da Feira

JN Hoje às 12:51 Facebook

Há 150 marcos de correio "mágicos" espalhados pelo concelho de Santa Maria da Feira, onde as crianças podem depositar as cartas ao Pai Natal. A iniciativa insere-se no programa da Câmara para apoiar o comércio local.

"Os 150 marcos de correio especiais estão localizados em todas as freguesias do concelho de Santa Maria da Feira. Nos estabelecimentos assinalados está disponível o modelo de carta ao Pai Natal (foram distribuídas 10 mil), que os mais pequenos podem preencher e depositar, com a certeza que as mensagens vão chegar à Lapónia", diz a Autarquia, em comunicado.

Além das cartas, o Município distribuiu mil toalhetes para a restauração e 10 mil autocolantes "eu apoio o comércio local".

Os estabelecimentos aderentes podem ser consultados numa listagem que está disponível online.

Para animar o Natal em Santa Maria da Feira, sobretudo dos mais novos, o Perlim e a Pimpim em formato gigante também já estão no centro da cidade para fazer as delícias dos mais novos. E a aventura dos duendes para entregar as cartas ao Pai Natal também pode ser acompanhada no calendário do advento.