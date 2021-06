Médica ferida em acidente de viação em Lourosa

Salomão Rodrigues Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 27 anos ficou ferida num acidente de viação, esta segunda-feira de manhã, na Estrada Nacional 1 (EN1) em Lourosa, Santa Maria da Feira. O trânsito está condicionado.

A viatura da vítima, médica no Hospital S. Sebastião, na Feira, colidiu com uma carrinha que circulava em sentido contrário, no sentido Sul/Norte.

Foi assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira e transportada, por precaução, para o Hospital S. Sebastião.

A GNR de Lourosa tomou conta da ocorrência.

O trânsito está sujeito a demora prolongada.