Menina de três anos morreu com infeção do sangue na Feira

A menina de três anos que frequentava um jardim de infância de Canedo, em Santa Maria da Feira, terá morrido com uma infeção bacteriana generalizada do sangue e não de meningite, como chegou a ser avançado.

A informação foi divulgada, esta quinta-feira, pela delegada de Saúde Regional Adjunta do Norte, Graça Cruz Alves.

No documento, enviado às redações pela Administração Regional de Saúde do Norte, pode ler-se: "O quadro clínico deste caso era compatível com uma infeção bacteriana generalizada do sangue e não um quadro de meningite". A mesma profissional assegura que "até ao momento este é um caso isolado". Ainda assim, "aguarda-se resultados laboratoriais para confirmação definitiva do diagnóstico".

A delegada de saúde ressalva que "neste momento o risco de ocorrerem casos adicionais de doença é muito reduzido", mas garante que as autoridades de saúde "vão continuar a acompanhar a situação".

A menina morreu na passada sexta-feira (dia 13), no Hospital de S. Sebastião, na Feira. Depois de ter sido conhecida a morte da menina, o jardim de infância de Canedo foi encerrado e arejado.

Os pais, alunos e funcionários tomaram medicação profilática.