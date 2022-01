Meninas fogaceiras orgulhosas por manterem tradição

Salomão Rodrigues Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Santa Maria da Feira as tecnologias e redes sociais não afastam as novas gerações da secular tradição da Festa das Fogaceiras. As meninas continuam a mostrar "orgulho" em vestir de branco, reiterando o voto e fé ao Mártir S. Sebastião em tempos de nova pandemia. Na quinta-feira, Leonor Barbosa e Matilde Marques, estudantes aplicadas, vão faltar às aulas. Não haverá censura, pelo contrário.

No dia em que o concelho se une nas preces a S. Sebastião para que mantenha as gentes a salvo desta e outras "pestes", as duas jovens fogaceiras vão transportar o afamado pão doce, mas também a fé dos feirenses, num ato honroso e reconhecido. "Não há problema em faltar às aulas. Comuniquei ao colégio e foram compreensivos para que possa justificar as faltas", garante Leonor Barbosa, 12 anos, fogaceira que representará a freguesia de Canedo. Este ano, a festa das fogaceiras será celebrada de forma mais restrita, sendo a desfile composto por 31 meninas, representando cada uma das freguesias da Feira.

A estudar fora do concelho e, por isso, não abrangida pelo feriado municipal, Leonor Barbosa confirma sentir "muito orgulho" e acredita que, "com crença e devoção a S. Sebastião, se conseguirá mudar estes tempos de pandemia".