Militares da GNR feridos em acidente de viação na Feira

Dois militares da GNR da Feira e uma mulher ficaram feridos, este sábado à noite, em consequência de um acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional (EN1) em Lourosa.

Na viatura todo-o-terreno do serviço de proteção da natureza e ambiente, SEPNA , seguiam dois militares que ficaram feridos na sequência do choque entre as duas viaturas ligeiras.

No outro carro seguia uma condutora que sofreu também ferimentos.

As vítimas foram assistidos no local pelos bombeiros de Lourosa e transportados pata o Hospital S. Sebastião, na Feira.