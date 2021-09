Moradores da Amieira decidem não votar por falta de saneamento

Salomão Rodrigues Hoje às 13:02 Facebook

Os moradores da Rua da Amieira, na Freguesia de Souto, no concelho da Feira, dizem que não vão participar no ato eleitoral do próximo domingo em protesto pela falta de saneamento. Ao final da tarde desta sexta-feira vão sair à rua para mostrar o seu descontentamento.

Há muito que a rede de saneamento se encontra praticamente construída pelo município na rua em causa, faltando apenas concluir uma parte final dessa mesma estrutura.

Cansados de esperar, há vários anos, pela concretização da resolução do problema, um grupo de moradores decidiu não votar no próximo domingo e prepararam novos tipos de protestos para depois das eleições que passarão, informaram ao JN, por manifestação em frente à Câmara Municipal.

Mais logo, pelas 18 horas, saem à rua para mostrar o seu descontentamento. Lembram que pela falta desta infraestrutura há esgotos a correr a céu aberto e está em causa a saúde pública.

Em maio passado, a Câmara Municipal e a concessionária Indaqua informavam, ao JN, que a conclusão das condutas estava "condicionada por direitos de passagem em terrenos particulares".

"Assim que esses terrenos sejam libertados, a restante rede será construída (pelo município) e as habitações em questão ser ligadas à rede pública de saneamento", esclarecia nessa altura a Indaqua.

Em esclarecimento enviado ao JN, esta sexta-feira, a autarquia afirma que, depois de inúmeros entraves com a identificação dos proprietários dos terrenos necessários para passagem, "conseguimos finalmente encontrar uma alternativa que permitirá concretizar a ligação à rede de saneamento entre a Rua da Amieira e a Rua da Restauração".

"O processo está em curso, segue os trâmites normais e legais, pelo que prevemos a resolução do problema a curto prazo".