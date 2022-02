Moradores no centro da cidade da Feira queixam-se de rua às escuras

Salomão Rodrigues Hoje às 16:05 Facebook

Os moradores da Rua António Ferreira Soares, na cidade da Feira, dizem-se esquecidos pela Câmara, que acusam de não resolver os problemas causados pela construção do Arquivo Municipal, que durou dois anos. A autarquia aponta para breve a sua resolução.

"Não temos iluminação na rua e já demos conhecimento desse e de outros problemas à Câmara", denúncia Romy Santos, porta-voz dos moradores.



"Desde dezembro que há um alarme a tocar constantemente e que não dos dá sossego", apontou Romy Santos. Outros moradores mostram-se preocupados com um muro que temem "poder estar em risco de derrocada". Juntam-se, ainda, "o mau estado do piso da rua e a água que se acumula junto às portas, devido a um deficiente sistema de águas pluviais". Dizem também que a EDP colocou uma caixa de distribuição de energia junto a um prédio danificando o passeio.



Ao JN, fonte da Câmara esclarece que os problemas com a iluminação "estão identificados (...) e dentro de dias estarão ultrapassados". Já sobre o alarme, adianta que o empreiteiro informou que, "quando por algum motivo é acionado, é desativado remotamente".



A autarquia refere que o estado do piso não foi agravado, "tendo inclusive sido melhoradas as condições de drenagem de águas pluviais pela adição de mais sumidouros. Os abatimentos ligeiros que existem prendem-se com outro tipo de infraestruturas enterradas (...) findas as intervenções, será repavimentada".



Por último, confirma que será feita a avaliação do muro em causa.