Morreu o senhor Plácido, reconhecido comerciante feirense

"Vou para o outro mundo feliz. Ainda mais feliz se, durante a travessia, for ouvindo a 9.ª Sinfonia de Beethoven", afirmou, um dia, o sr. Plácido, como era carinhosamente tratado Manuel Faria Plácido Resende, comerciante e feirense emblemático, muito estimado pela população.

Plácido morreu, no sábado, aos 90 anos, depois de uma vida multifacetada, preenchida nas últimas décadas pela atividade de comerciante e pelas paixões dos seus tempos livres, a fotografia, a pintura e a música.

Por todo o concelho, com maior expressão nas redes sociais, este feirense natural da freguesia de Sanfins é enaltecido pelo seu percurso e exemplo de vida.

Há muito que os feirenses o viam atrás do balcão da "Casa Plácido", junto à Câmara Municipal, numa loja onde se encontrava um pouco de tudo e um sr. Plácido sempre disponível para tentar satisfazer os pedidos dos clientes.

Trabalhar foi sempre o seu lema de vida. "Se trabalhássemos um bocadinho mais, se calhar eramos mais ricos e felizes", afirmou numa entrevista ao jornal "Correio da Feira", em 2017. O seu herói da vida real era "o cidadão comum que luta e, mesmo assim, tem prazer em viver".

No comércio desde os 18 anos, Manuel Plácido colaborou com várias instituições do concelho, entre as quais a Misericórdia, Feirense e Comissão de Vigilância do Castelo. Foi um dos fundadores da Academia de Música.

"O Sr. Plácido marcou a nossa terra pela especial atenção ao cliente no seu negócio. A excelência do trato era a sua principal característica. Partiu, mas ficará nos anais da nossa história. Até sempre Sr. Plácido", afirmou na sua página do Facebook, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa.

O velório está marcado para a próxima terça-feira, na igreja Matriz de Sanfins, com chegada do corpo às 10 horas. O funeral está marcado para as 11 horas.