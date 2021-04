JN Hoje às 23:16 Facebook

Um motociclista ficou ferido, este sábado, após uma colisão com um carro, na Rua da Cerejeira, em São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira.

O motociclista foi assistido no local e, apesar do aparato do acidente, sofreu ferimentos ligeiros.

A par da equipa que prestou os cuidados médicos, também a GNR esteve na Rua da Cerejeira.