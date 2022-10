Motociclista morre atropelado por dois carros na Feira

Um motociclista de 38 anos morreu, ao início da noite deste domingo, em consequência de uma colisão seguida por duplo atropelamento, em Santa Maria da Feira.

O acidente resultou de uma colisão entre a mota e uma viatura, quando ambos circulavam na estrada nacional EN 223. Depois do embate, o motociclista, que seguia no sentido EN109-Feira, acabaria projetado por cima do separador central e atropelado por dois carros que vinham na direção contrária.

Estão no local os bombeiros da Feira, equipa da VMER e PSP.