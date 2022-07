Motociclista morre em colisão com carro nas Caldas de São Jorge

Um motociclista morreu, na madrugada deste sábado, em consequência de um acidente de viação ocorrido nas Caldas de S. Jorge, Santa Maria da Feira.

O acidente, pelas três horas da madrugada, resultou de uma colisão entre o motociclista e uma viatura ligeira, na rua da Malaposta, na estrada Nacional 1.

Apesar do socorro no local, o motociclista, com cerca de 35 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando o óbito por ser declarado ali mesmo.

Estiveram no local os bombeiros de Arrifana, equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR da Feira.