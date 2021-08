Salomão Rodrigues Hoje às 13:36 Facebook

Um motocilista de 22 anos morreu, esta terça feira à tarde, vitima de acidente de viação em Lobão, Santa Maria da Feira.

O acidente ocorreu na Rua do Comércio e terá resultado do despiste do condutor do motociclo.

A vítima ainda foi assistida no local pelos bombeiros de Arrifana e equipa da VMER da Feira, mas o obito acabou por ser declarado ali mesmo.