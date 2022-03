Motoristas mulheres sofrem discriminação: "Muitos homens nem entravam"

Sara Amaro e Júlia Pinho são motoristas e ainda sentem julgamento e discriminação atrás do volante.

Conduzir autocarros ainda é um desafio para as mulheres que, cada vez mais, escolhem este ofício. Há quem fique surpreendido ao vê-las, lance um "olhar desconfiado" e até questione se são mesmo as condutoras, mas muito mudou. "Quando comecei, há 12 anos, muitos homens diziam que não entravam no autocarro porque o lugar da mulher era em casa. Hoje já não ouvimos isso", diz Sandra Amaro. A motorista, natural de Gaia, juntamente com Júlia Pinho, de Ovar, são as únicas mulheres na FlixBus.

Assim que entra no autocarro, numa das várias viagens que faz entre Porto e Lisboa, Júlia sente-se observada. "Os homens não dizem nada, mas percebemos pelo olhar. Quando arrancamos ficam na expectativa e no final da viagem dão-nos uma palmadinha nas costas, sinal de que desconfiaram que conseguíssemos". Começou a conduzir pesados depois de ficar desempregada, tal como Sandra. Nunca imaginaram que viriam a ser motoristas, mas garantem que já não se veem a fazer outra coisa.