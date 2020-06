Mulher foi atropelada por camião e ficou sem as pernas

Salomão Rodrigues Hoje às 12:03 Facebook

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou ferida com gravidade, na manhã de hoje, em consequência de um atropelamento na Corga do Lobão, Feira.

A mulher estaria a atravessar a Estrada Nacional 326, perto do cruzamento dos semáforos da Corga do Lobão, quando foi atropelada pelo pesado de mercadorias.

Sofreu amputação das pernas devido ao atropelamento, tendo sido assistida no local pela Cruz Vermelha de Sanguedo, Bombeiros de Arrifana e VMER da Feira.

Depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital S. Sebastião, em estado muito grave.

O motorista recebeu apoio psicológico no local, já que ficou abalado com o sucedido.

A GNR de Canedo tomou conta da ocorrência.