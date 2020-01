Muro do Hospital S. Sebastião em risco de derrocada

Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O muro lateral do Hospital S. Sebastião, na Feira, está em risco de derrocada iminente. O transporte de doentes por helicóptero foi suspenso.

Ainda não são conhecidos, com exatidão, os motivos que levaram à cedência da estrutura do muro. Contudo, suspeita-se que os trabalhos de requalificação da rede viária a decorrer nas proximidades, a que se juntou a forte precipitação durante o dia, estejam na origem do problema.

A utilização da helipista do Hospital, que se encontra muito próximo deste muro, foi suspensa por motivos de segurança. Assim, não são efetuados transportes de doentes urgentes por helicóptero.

Os responsáveis do Hospital e Proteção Civil irão reunir na manhã, de hoje, para avaliar a situação.