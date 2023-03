Não corta a barba há dois meses e já emagreceu sete quilos para ser Jesus

JN Hoje às 11:20 Facebook

Perdeu mais de sete quilos em dois meses, também desde janeiro que não corta a barba e treina todos os dias uma nova postura corporal, adequada à personagem. Hugo Fernandes leva muito a sério a representação da figura de Jesus Cristo nas recriações da Semana Santa de Santa Maria da Feira, entre 2 e 7 de abril.

Durante mais de uma década vestiu a pele de Caifás, o sumo sacerdote que acusou Jesus de blasfémia e determinou a sua condenação. Agora, mudou-se para o outro lado da barricada e vai encarnar, ele próprio, Jesus Cristo, sucedendo ao amigo Rui Costa. "Muda tudo, muda do 8 para o 80, é começar de novo", diz o ator, citado em comunicado da Câmara. As recriações da Semana Santa em Santa Maria da Feira estão a cargo do Grupo Gólgota.

"Vestir o papel de Jesus é de uma complexidade tremenda, sobretudo pelo registo "temperado" das suas intervenções", analisa Hugo Fernandes. Será, quem sabe, uma hipótese de redenção, uma vez que "tem bem presentes os anos sucessivos em que representou o papel de Caifás e não esquece nem os olhares de repugnância que o público tantas vezes lhe dirigiu nem os comentários depreciativos motivados pela crueldade do seu personagem", observa o comunicado. "Sinal de que a mensagem passou", sublinha o ator.

Hugo Fernandes tem 45 anos, é natural de Vale de Cambra mas mora em Santa Maia da Feira há mais de duas décadas. É casado e tem duas filhas. E a família dá-lhe todo o apoio nestes dias "de maior ausência e exigência", mesmo que, admita, possa tornar-se "maçador" quando tenta entrar na personagem a meio de uma refeição ou insiste em representar uma ou outra passagem das recriações.

As recriações começam no dia 2 de abril, às 15.30 horas, da igreja matriz aos Passionistas, com a Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém.

Segue-se, no dia 5, às 21.30 horas, no exterior do Museu Convento dos Loios a Última Ceia, Getsémani e Sinédrio.

A Via Sacra será no dia 7 às 21.30 horas, entre o Palácio de Justiça e o Castelo.

Todo o programa da Semana Santa de Santa Maria da Feira pode ser consultado online.