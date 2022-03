Nova unidade de saúde e renovação de centros urbanos na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:41 Facebook

Sete milhões de euros vão ser investidos pela Câmara da Feira em cinco empreitadas que incluem uma Unidade de Saúde Familiar e a requalificação de vários centros urbanos. A Autarquia acabou de aprovar o lançamento dos concursos públicos. Segue-se o designado "Eixo das Cortiças", uma obra que deverá atingir os oito milhões de euros.

São seis as freguesias que irão beneficiar deste investimento, a realizar em 365 dias. Em Milheirós de Poiares vai ser construída a Unidade de Saúde Familiar, orçada em dois milhões de euros. O equipamento será construído de raiz, num edifício de piso único.

Em Arrifana avança a requalificação urbana do Largo Manuel José Pereira (1,5 milhões de euros) e na freguesia de Escapães a renovação do Largo do Eleito Local (900 mil euros).

A empreitada de reabilitação urbana Lamas - Lourosa, que prevê a construção da ciclovia entre estas duas freguesias (Rua de S. José - Rua da Ribeirinha - Avenida de Lourosa), é outra obra anunciada, no valor de 1,6 milhões de euros.

Em Mosteirô avança a requalificação dos pavimentos da Zona Industrial, na qual se incluem, entre outros trabalhos, a construção da rede de drenagem de águas pluviais, pavimentações e a colocação de novo mobiliário urbano.

"São obras que tínhamos planeado em sede de orçamento e que vão para o terreno", explicou, ao JN, o presidente da Câmara Municipal.

Emídio Sousa considera que este "ciclo de forte investimento" irá contribuir para a "crescente qualidade de vida de todos os feirenses e para o inquestionável desenvolvimento do território".

O autarca revela ainda que uma das próximas obras será o "Eixo das Cortiças", uma rede viária que ligará várias freguesias às respetivas zonas industriais, com "o objetivo tirar o trânsito de pesados dos centros urbanos". Está em curso o estudo de impacto ambiental desta intervenção, cuja fatura poderá chegar aos oito milhões de euros.

"Espero ainda este ano lançar pelo menos mais três concursos [para obras]", anunciou o autarca, referindo que, entre estas, estão também mais requalificações urbanas.