Obras junto às Termas de S. Jorge começam na segunda-feira

JN Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Arrancam na segunda-feira as obras de requalificação da envolvente às Termas de S. Jorge, na freguesia das Caldas de S. Jorge, em Santa Maria da Feira, no valor de dois milhões de euros.

Requalificação de arruamentos, passeios e faixa de rodagem, reorganização de estacionamentos e reabilitação do Largo do Coreto e do passeio junto ao rio são algumas das intervenções previstas. O prazo de execução da empreitada é de 18 meses.

"A requalificação da envolvente às Termas de S. Jorge é uma obra que causará transtornos no dia-a-dia da população e dos comerciantes, quer pela dimensão da sua intervenção, quer pela sua duração e, por isso, disponibilizamo-nos para ouvir todos os munícipes, para receber as suas reclamações e sugestões, e encontrar, sempre que possível, as melhores soluções para contornar e minimizar os transtornos desta intervenção", afirmou Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, durante uma sessão de esclarecimento realizada esta semana, na freguesia das Caldas de S. Jorge.

De acordo com um comunicado municipal, o autarca reforça que os transtornos das obras "são impossíveis de contornar, mas que serão ultrapassados pelos benefícios desta requalificação que irá transformar totalmente aquele espaço público da freguesia das Caldas de S. Jorge, tornando-o num local atrativo para uma vivência acessível a todos e para fruição de todos".