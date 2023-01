Pais exigem obras urgentes na Escola Básica de Espargo

Salomão Rodrigues Hoje às 17:40 Facebook

Chão alagado, paredes com humidade e bolor, crianças retiradas de uma das salas do pré-primário sempre que chove mais. A situação da Escola Básica de Espargo, na Feira, está a revoltar os encarregados de educação.

"São condições miseráveis, vergonhosas, situações diárias que deveriam envergonhar qualquer município", testemunha uma das mães. É exigida intervenção urgente.

Devido às chuvas dos últimos dias, a situação agravou-se, com as águas a invadirem paredes e o rés-do-chão, onde se encontram as salas do pré-primário, polivalente, refeitório e arrecadações, colocando ainda a descoberto problemas mais antigos de infiltrações e humidade. De acordo com os encarregados de educação, que temem pelo bem-estar e pela saúde das crianças, o problema estará relacionado com deficiências nas obras efetuadas na escola.

O caso foi já comunicado à Câmara, mas ainda não foi resolvido. O JN contactou a Autarquia, aguardando esclarecimentos.