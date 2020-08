Salomão Rodrigues Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários peixes mortos foram vistos, na manhã desta quarta-feira, no rio Uíma, freguesia das Caldas de S. Jorge, em Santa Maria Feira. A população desconfia de mais uma descarga poluente.

Os moradores mostram-se indignados com a frequência com que são encontrados peixes mortos no leito daquele rio, referindo que tal se deve a descargas poluentes.

Elementos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR estiveram no local e registaram a ocorrência.