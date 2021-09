Perlim volta à Quinta do Castelo da Feira em dezembro

Salomão Rodrigues Hoje às 18:14 Facebook

Depois de um ano sem se realizar devido à pandemia, o Perlim, parque temático de Santa Maria da Feira, está de volta à Quinta do Castelo em dezembro.

O evento natalício, que nos últimos anos tem contado com mais de 100 mil visitantes, volta a abrir portas no primeiro dia de dezembro, confirma a entidade organizadora, empresa municipal Feira Viva.

Surgido em 2008 para celebrar a quadra natalícia, a iniciativa tem atraído milhares visitantes nacionais, mas também um número muito significativo de espanhóis.

Representações relacionadas com o imaginário infantil e diversos divertimentos instalados na Quinta do Castelo - a que se junta ainda o Castelo da Feira, como elemento integrante - têm vindo a cativar os jovens e suas famílias. O Pai Natal é também presença obrigatória no evento.