Presidente da Câmara Municipal da Feira em recolhimento domiciliário

O presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa, encontra-se em recolhimento domiciliário preventivo depois de ter estado numa reunião numa associação em que foi detetado um caso positivo de covid-19.

O autarca é presidente da Assembleia Geral do Centro Social Padre José Coelho, em Fiães. Na passada quinta-feira, os órgãos sociais estiveram reunidos.

"Fui informado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) de um caso positivo numa pessoa que esteve nessa reunião e foi-me pedido, dentro do possível, que evitasse contactos com outras pessoas"., disse Emídio Sousa, ao JN. "Como mais vale prevenir do que remediar, decidi ficar em casa até que o teste seja feito", acrescentou o autarca.

Emídio Sousa diz que se sente bem e que está "sem sintomas" em casa, em teletrabalho, enquanto aguarda para ser testado à covid-19. "Só deve ser feito na quinta-feira", revelou o autarca, sublinhando que a pessoa que testou positivo também está assintomática.

Fonte da autarquia assegura que foram cumpridas todas as recomendações da DGS, como o uso de máscara e devido distanciamento durante o encontro.

Emídio Sousa e todos os elementos dos órgãos sociais encontram-se em quarentena preventiva.