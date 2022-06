Uma mulher ficou ferida com gravidade, esta quarta-feira de manhã, em Mozelos, Santa Maria da Feira, em consequência de queimaduras sofridas nos braços.

A mulher, de 35 anos, foi atingida por produto químico - soda cáustica- quando estava a desentupir a banca. Sofreu queimaduras nos braços e na zona do tórax.

Foi assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e equipa da VMER da Feira. Depois de estabilizada no local foi transportada para o Hospital de Gaia com acompanhamento médico.