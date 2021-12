Profissionais do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga gravam CD de Natal

Salomão Rodrigues Ontem às 23:25 Facebook

São enfermeiros, técnicos, médicos, administrativos e colaboradores de outras áreas profissionais e serviços. Para além das diferentes tarefas que desempenham no dia-a-dia, têm em comum o facto de pertencerem ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) e de terem formado recentemente uma peculiar "TaskForce".

Contrariando as vicissitudes ditadas pela azáfama provocada por tempos de pandemia, um grupo de colaboradores deste centro hospitalar criou a "TaskForce CD um novo Natal no CHEDV", projeto que resultou na produção de um CD solidário de músicas de Natal.

O técnico, António Freitas, já designado "vice-almirante" desta "TaskForce" revelou, ao JN, que a ideia se concretizou em cerca de mês e meio, após a apresentação da ideia ao conselho de administração.

"Tentamos encontrar pessoas de todas as áreas profissionais, com alguma vocação, e conseguimos reunir cerca de 30 interessados", explicou.

Diz que não faltaram surpresas positivas, com os diferentes profissionais a revelarem, em alguns casos, dotes vocais inesperados.

Uma das dificuldades, adiantou, foi conseguir vozes masculinas suficientes. "Conseguimos muitas vozes femininas, mas faltavam ainda vozes masculinas". "Recorremos aos maridos de algumas profissionais do CHEDV e o problema ficou resolvido".

Também os filhos destes profissionais foram chamados a participar, um apelo respondido prontamente.

Seguiram-se as gravações em estúdio que resultaram num álbum que contém 10 temas, sendo três originais, um tema com letra original e música adaptada e os restantes alusivos à quadra natalícia.

A receita da venda deste CD reverte a favor da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e da LAHSS - Liga dos Amigos do Hospital de São Sebastião.

"Foi um esforço muito grande, mas estamos satisfeitos e felizes, porque demos a nossa contribuição para melhorar o ambiente hospitalar, para ver um sorriso nas pessoas e vamos ajudar a APAV e a LAHSS", concluiu António Freitas.

Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do CHEDV refere que o objetivo com esta iniciativa foi "criar um momento de partilha e descompressão de tanto e tão duro trabalho a que temos sido sujeitos nos últimos meses e que tanto tem exigido de nós. A partilha, através da música, de uma mensagem de alegria e união é algo que a todos nos sensibiliza e ajuda a dar sentido aos sacrifícios que fazemos".

O CD já se encontra à venda e pode ser adquirido na loja de Natal da LAHSS (em frente ao Continente de Santa Maria da Feira).