PSP junta 800 crianças na Feira

Cerca de 800 crianças estiveram presentes num evento promovido, esta sexta-feira de manhã, pelo comando distrital de Aveiro da PSP, na Feira.

Tendo como mote as comemorações do dia da criança, assinalado no passado dia 1, a PSP animou a manhã das crianças do ensino pré-escolar e 1. ° ciclo de Santa Maria da Feira com várias atividades lúdico-pedagógicas.

"A ideia foi trazer as crianças que estiveram praticamente dois anos sem atividades ao ar livre, devido à pandemia, para um espaço público para conviverem e poderem brincar e também se aproximarem da PSP", afirmou Ricardo Vasques Diogo, comandante da PSP da Feira.

A iniciativa, que contou com a colaboração da Junta de Freguesia e Câmara Municipal, "está englobada na Escola Segura, acompanhando e estando presente com as crianças e jovens", adiantou o comissário da PSP da Feira.

Estiveram presentes a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, para a realização de um concerto, com um vasto repertório musical infantil, bem como a mascote FALCO.

O Grupo Operacional Cinotécnico (GOC/UEP) fez também uma demonstração de meios policiais (viaturas), técnicos (drones) e de técnicas forenses, entre outras atividades.