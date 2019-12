Salomão Rodrigues Hoje às 21:14 Facebook

A Linha do Vouga esteve cortada à circulação ferroviária mais de uma hora na zona do Cavaco, Santa Maria da Feira, ao final da tarde desta quinta-feira, devido à queda de árvores sobre a linha.

O "vouguinha" foi obrigado a parar a cerca de 500 metros do apeadeiro do Cavaco quando surgiu uma árvore na linha, sentido São João da Madeira/Espinho.

Os bombeiros da Feira foram chamados ao local, tendo desobstruído a via férrea. Os passageiros foram deixados no apeadeiro do Cavaco e seguiram para os seus destinos num táxi.

O comboio fez o percurso até a Espinho, não procedendo às outras duas deslocações que estavam previstas para o final do dia.