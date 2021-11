Camião abandonado desgovernado só parou contra muro na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 09:14, atualizado às 10:27 Facebook

As autoridades estão a investigar um aparatoso acidente de viação, esta terça-feira de manhã, em Arrifana, Santa Maria da Feira, que envolveu um camião alegadamente roubado junto a uma frutaria. O proprietário conseguiu entrar no camião onde permaneceu até ao despiste.

O acidente ocorreu na Rua Terras de Santa Maria da Feira, cerca das 7.50 horas, com o camião a derrubar a paragem do autocarro e, em seguida, a ficar imobilizado no sentido contrário, contra um muro, já depois de o condutor o ter abandonado.

O condutor, um homem de capuz e máscara cirúrgica que terá roubado o camião minutos antes numa frutaria de São João da Madeira, colocou-se em fuga.

O proprietário do camião ao aperceber-se do roubo do mesmo conseguiu entrar para a zona da carga e ali permaneceu agarrado até ao local do despiste.

Foi assistido no local pelos bombeiros de Arrifana, mas recusou transporte para o Hospital.

A GNR e PSP investigam o sucedido.