Ruas do centro histórico da Feira com 1200 arcos coloridos

Duas ruas do centro histórico da Feira estão engalanadas com 1200 arcos coloridos que resultaram de um trabalho coletivo entre alunos de 22 turmas de seis agrupamentos escolares do concelho, muitos familiares e 25 tricotadeiras do projeto comunitário Ponto Fogaça. A instalação artística, que também serve para assinalar o Dia da Família, é inaugurada neste domingo e permanecerá nas ruas Dr. Roberto Alves e Dr. Elísio Castro até 4 de junho.

Foi um trabalho a 2400 mãos, diz a Autarquia em comunicado, assinalando que o projeto insere-se na programação do Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua.

O projeto "Em Rede" constitui "uma exposição imersiva, em resultado do desafio lançado pela Câmara Municipal aos alunos de todo o concelho e suas famílias. É uma criação comunitária, composta por peças interligadas, carregadas de histórias, aprendizagens, convívio, criatividade e sorrisos, formando uma manta de cor suspensa que pode ser apreciada até 4 de junho".

"Reavivar técnicas ancestrais e manuais é uma forma de nos ligarmos, de contarmos e de perpetuarmos a nossa história, ao mesmo tempo que, metafórica e poeticamente, pensamos nas relações humanas de hoje", acrescenta a Autarquia.