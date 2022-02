"Salas de futuro" em todas as escolas da Feira

Hoje às 13:07 Facebook

Todas as escolas primárias da rede pública de Santa Maria da Feira vão contar, até ao final do ano, com uma "sala do futuro", como são conhecidos os espaços Cri@ - Criatividade, Robótica, Inovação e Aprendizagem. Dos 51 estabelecimentos de ensino, 20 já estão equipados, avançam agora as intervenções nos restantes 31. O investimento da Câmara é de 830 mil euros.

"Os espaços Cri@ - Criatividade, Robótica, Inovação e Aprendizagem perspetivam o desenvolvimento de competências do século XXI e apostam na educação STEAM, modelo de ensino focado em cinco disciplinas fundamentais: Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática", explica o Município.

As designadas "salas do futuro" estão equipadas com computadores, tablets, painéis interativos, impressoras 3D, bancadas de trabalho, robôs, microscópios e material didático.

"Este é um projeto a longo prazo, que iniciámos há seis anos, com aulas de robótica no pré-escolar e programação no 1º Ciclo, e que agora concretiza mais uma etapa. Continuaremos a preparar as novas gerações de alunos, futuros profissionais que pretendemos altamente qualificados e que, dentro de 10 a 15 anos, afirmarão Santa Maria da Feira como um território ainda mais atrativo para empresas de vanguarda, graças às suas competências e qualificações", sublinhou Emídio Sousa, presidente da Câmara, após visitar a "sala do futuro" da EB de Igreja, em Lobão.

Até 28 de abril, decorrem em todos os agrupamentos de escolas sessões dirigidas aos professores, para que tirem o melhor partido das ferramentas tecnológicas. No total, serão 24 sessões, envolvendo 108 docentes do 1º Ciclo.