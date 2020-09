Santa Maria da Feira sem o Perlim no Natal de 2020

Salomão Rodrigues Hoje às 16:25 Facebook

O Perlim, parque natalício de Santa Maria da Feira, não se realiza em 2020. A evolução da pandemia da covid-19 inviabiliza a realização do evento, que teria lugar durante o mês de dezembro, na Quinta do Castelo.

"Infelizmente não estão reunidas as condições para fazermos o nosso Perlim. Um parque temático que chega a juntar 10 mil pessoas em simultâneo não se enquadraria no cumprimento das regras da DGS, nem do bom senso perante a atual pandemia", explicou, ao JN, o responsável pela empresa Municipal Feira Viva, Paulo Sérgio.

A organização recorda que na base desta decisão está a "intenção de proteger a saúde e as pessoas, nomeadamente os milhares de crianças que visitam o parque natalício".

Em estudo está a possibilidade de alguns "ícones" do Perlim, surgirem na cidade. "Acreditamos que algumas das personagens do Perlim possam vir a passear-se pelas ruas da cidade", referiu Paulo Sérgio que prepara, ainda, a forma de concretizar esse objetivo.

A entidade organizadora, Feira Viva, diz acreditar que, em 2021, "Perlim estará de regresso com a magia ainda mais viva, mais cor, mais fantasia e toda a alegria do mundo".

Até lá, a organização pede a todos os crescidos que "procurem iluminar os sonhos das suas crianças com a esperança e entusiasmo que procuramos estimular no nosso evento".