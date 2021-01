São João da Madeira vai ter 1464 lugares de estacionamento pago

Salomão Rodrigues Hoje às 18:45 Facebook

Futuro concessionário terá de construir novo parque de estacionamento para 80 lugares.

A Câmara Municipal de São João da Madeira vai lançar concurso para exploração do estacionamento pago na cidade. O novo concessionário terá que pagar à autarquia, no mínimo, 50% da receita dos parcómetros e 250 mil euros aquando da assinatura do contrato.

Em breve, haverá mais ruas na cidade com estacionamento a ser pago e surgirá um novo parque de estacionamento na proximidade da Praça Luís Ribeiro, tendo a Câmara aprovado já os termos do concurso para concessionar um total de 1464 lugares pelo período de 20 anos, não renovável.

Estão incluídos, no concurso a ser lançado internacionalmente, um total de 953 lugares à superfície. Destes, 856 dizem respeito a lugares já existentes atualmente e 97 que serão criados noutras ruas.

Os novos lugares irão surgir nas Ruas, Calvário, Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Liberdade, Eça de Queirós, Dr. Serafim Leite, Barroco, Visconde, Igreja, Dourado, Oliveira Junior e Cinco de Outubro.

Aos dois parques de estacionamento subterrâneo já existentes, junto ao Mercado e Tribunal, com capacidade total para 431 lugares, irá surgir um terceiro parque com capacidade mínima de 80 lugares, situado entre as ruas Padre Oliveira e Júlio Dinis.

Será construído pela nova concessionária que vai fazer um investimento total de 2,8 milhões de euros, incluindo a modernização do sistema de gestão e cobrança do estacionamento. Terá, ainda, que pagar, aquando do contrato 250 mil euros e cerca de 50% da receita dos parcómetros.

Os lugares na zona central/pedonal terão um custo de 80 cêntimos/hora e os que existem atualmente fora desse local serão a 60 cêntimos/hora.

Os novos estacionamentos a serem implementados nesta concessão (97) terão um preço de 50 cêntimos/hora. Haverá, ainda, 10 lugares para estacionamento de 15 minutos, "em áreas sujeitas a muita pressão", centro cívico, que custarão 1,20 euros/hora.

"Trata-se de uma operação muito importante para a cidade. Resolvemos o contencioso antigo com o atual concessionário do estacionamento subterrâneo [será rescindido o contrato], disponibilizamos um serviço moderno e resolvemos o vazio urbanístico existente na Rua Padre Oliveira com a criação de um novo parque inserido num edifício a construir", esclareceu o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira.

Moderno sistema de pagamento e gestão

A entidade que vier a vencer o concurso público fica ainda obrigada a proceder à "instalação de um sistema de gestão de vagas de estacionamento à superfície, do tipo Smart Parking", assim como, sempre que se revele necessário, à "execução de obras de melhoria e de requalificação da infraestrutura e dos sistemas de gestão". O serviço existente será modernizado introduzindo-se a possibilidade de pagamento através de moedas, cartão magnético, cartão bancário, smartphone e via verde. O utilizador poderá pagar no parcómetro, via website ou através de uma app.