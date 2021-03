Sem-abrigo Luís e cadela Kika já têm onde morar

Salomão Rodrigues Hoje às 14:58 Facebook

"Estou muito feliz e pronto para começar uma nova vida" afirma Luís Pereira, o sem-abrigo que ficou conhecido por recusar algumas propostas de habitação, por implicarem ter de abandonar a cadela Kika. Na quarta-feira, tem garantido um "teto" para ele e para a amiga, assim como um posto de trabalho.

Luís tem um desejo que está prestes a ser concretizado. Depois de uma vida amargurada ligada à dependência de estupefacientes e a viver ao relento, surgiu a desejada oportunidade de ter uma habitação condigna e um local de trabalho.

Se tudo correr como o previsto, começa, na quarta-feira, a sua "nova vida" numa vacaria de Santa Maria da Feira que lhe vai garantir, para além do posto de trabalho, uma casa na qual poderá albergar a sua inseparável cadela Kika.

Recuperado, até ao momento, da sua dependência e com os problemas de saúde minimizados, mostra-se confiante. "Quero que vá correr tudo bem e acredito, por isso, que vai mesmo correr pelo melhor". "Temos que nos adaptar e este trabalho vai-me a ajudar na recuperação e aumentar a minha motivação. Não podia estar mais feliz", afirma.

Recorda que trabalhar com animais foi sempre um dos seus desejos. "Estamos a falar de animais de grande porte, mas vou dedicar-me da mesma forma", garante. "Quero agradecer a todos os que me têm ajudado. Estou muito reconhecido", concluiu Luís.

Ivo Gomes é um dos amigos que se tem mostrado mais ativo no apoio ao sem-abrigo. Graças a ele, Luís conseguiu o emprego e habitação. "Através de um conhecido meu foi possível conseguir uma casa com condições dignas para ele viver e com um espaço para a Kika. Uma casa onde não lhe vai faltar nada", explicou.

Este elemento do "Coração da Rua", grupo que presta ajuda aos sem-abrigo, diz que a Luís está "ansioso para começar". "Ele já está a levantar-se às seis horas para começar a habituar-se ao horário que vai ter na vacaria. Temos bons sinais de que tudo vai correr bem. Vamos ver", disse Ivo Gomes. Já Luís lembrou, ao JN, o seu lema de vida. "Acreditar".