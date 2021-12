Sete cadáveres de cães encontrados em casa de dona de canil ilegal

Salomé Filipe Hoje às 17:10 Facebook

Foram encontrados, na tarde desta sexta-feira, sete cães mortos nas traseiras de uma habitação, em Louredo, Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica, a moradia - que se encontra inabitada - é propriedade da mãe de Berta Brazão, a dona do canil ilegal de Canedo, que já esteve envolvido em polémicas várias vezes.

Após uma denúncia anónima, Ana Pinto da Costa, da ComRaça - Equipa de Resgate Animal -, decidiu, pelos seus meios, entrar na habitação, situada em frente à igreja de Louredo, no concelho de Santa Maria da Feira. "Vi sacos fechados, abri-os e encontrei pelo menos sete cadáveres de cães, em avançado estado de decomposição", relatou ao JN.

Horas antes, Ana também já tinha resgatado um animal acorrentado do canil. "Está desativado, mas a senhora continua a levar para lá cães. Ainda no início do mês resgatámos de lá uns bebés", adiantou.

Devido à descoberta dos cadáveres, a GNR e a Câmara Municipal foram chamadas ao local.