Site de recenseamento eleitoral fornece informação errada de mesas de voto na Feira

A informação fornecida pelo sítio da Internet, sobre algumas mesas de voto na Feira, está errada.

No sitio https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ os eleitores que procurem informação sobre a sua mesa de voto na cidade da Feira são, no momento de efetuarem o seu voto, confrontados com o facto de a sua mesa não estar situada no local que é informado no respetivo serviço online.

A mesa de voto número 11, por exemplo, é apontada como sendo situada nas instalações da sede da Junta de Freguesia da Feira/ISVOUGA, na Rua António Castro Corte Real.

Contudo, quem ali se dirige é informado que tem que efetuar nova deslocação, agora a uma escola próxima para poder proceder ao seu voto.

Situação que era conhecida pelos responsáveis no local e na respetiva mesa de voto, confirmou o JN.

Para além do constrangimento causado pelas deslocações indevidas de alguns eleitores e alguns lamentos de momento, a votação decorria com normalidade nos diferentes locais de voto às primeiras horas da manhã.

Em algumas mesas de voto registavam-se apenas pequenas filas, sendo que noutras se votava de imediato, aquando da chegada.

No concelho, havia até locais onde as filas com cidadãos eram mais demoradas, como o caso de uma casa de jogos onde havia quem aguardasse vários minutos para efetuar as suas postas. "Ainda não fui votar e estou a pensar se vou perder tempo", admitia um dos cidadãos que aguardava a sua entrada no quiosque e que pediu anonimato.