Suspensas visitas nos hospitais do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga suspendeu, este domingo, as visitas nas diferentes unidades hospitalares que compõem o CHEDV.

Ficam desta forma suspensas as visitas aos doentes do Hospital S. Sebastião, na Feira, Hospital de S. João da Madeira e Hospital S. Miguel, em Oliveira de Azeméis.

"Tendo em conta as instruções determinadas pelas autoridades de saúde, informam-se os utentes do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga que as visitas aos doentes estão temporariamente suspensas", informa a direção ao agradecer "a compreensão de todos por esta medida que visa proteger a saúde dos nossos doentes e profissionais".