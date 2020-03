Terras de Santa Maria avançam com aquisição de ventiladores e centro de rastreio

Salomão Rodrigues Hoje às 13:52 Facebook

A Associação de Municípios das Terras de Santa Maria - Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale Cambra - vai avançar com a compra de ventiladores para o Hospital S. Sebastião, na Feira. Um centro de rastreio ao Covid-19 deverá também surgir em breve no Europarque.

Os seis presidentes de Câmara desta Associação estiveram reunidos por videoconferência e decidiram avançar com a compra dos ventiladores, uma das estratégias de "entreajuda" definidas pelos autarcas.

A esta compra junta-se a instalação do centro de rastreio ao Covid-19 que, apurou o JN, estará para breve a sua entrada em funcionamento. A Associação considera a localização do centro de rastreio no Europarque estratégica tendo em conta a proximidade ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, "podendo servir também, por se encontrar na sua área de influência o vizinho concelho de Ovar, abrangendo assim uma população de cerca de 350 mil habitantes".

Entre os vários assuntos discutidos na reunião intermunicipal de autarcas, foi dado relevo à importância de respostas conjuntas na atual situação de pandemia. "Destaque para a possibilidade de partilha dos recursos existentes em cada um dos seis concelhos que possam vir a ser necessários para apoiar as populações e as entidades de saúde, ação social e de proteção civil no combate ao novo coronavírus".