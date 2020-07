Testes negativos em infantário da Feira onde foi detetada menina infetada

Catarina Silva Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Os testes realizados a funcionárias e crianças do Centro Social Dr. Crispim, em Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira, após a confirmação de uma menina de 3 anos infetada com o novo coronavírus, deram todos negativo.

O infantário já está a funcionar em pleno, depois de ter sido cumprido o período de isolamento profilático indicado pela autoridade de saúde.

Segundo fonte da IPSS, todas as educadoras e auxiliares foram testadas, além das crianças das salas de pré-escolar que estiveram em contacto com a menina que testou positivo à covid-19. "Tendo em conta que não existiram resultados positivos nos testes realizados a todos os funcionários e crianças das nossas salas de pré-escolar, foi dada a indicação pela Autoridade de Saúde, de que quanto ao regresso dos docentes, discentes e auxiliares à instituição, este poderá acontecer à medida que vão terminando os prazos de isolamento profilático", pode ler-se na comunicação enviada aos pais pela instituição.

A 7 de julho foi conhecido o resultado positivo à covid-19 de uma menina de 3 anos, que frequenta este infantário. No mesmo dia, todas as educadoras, auxiliares e crianças que estiveram em contacto com a menina foram enviadas para casa. E foram todos testados. O espaço foi desinfetado e as respetivas salas, que já estão em funcionamento, foram encerradas.

A menina tinha acusado febre no dia 1 de julho já no infantário, durante a medição de temperatura diária. A IPSS pôs em prática o plano de contingência e contactou a linha SNS 24. Desde então, a criança está em isolamento em casa.

O centro social, que tem também ATL e lar, acolhe crianças desde os quatro meses aos 12 anos.