Trabalhadores da Ecco em greve parcial para aumento salarial de 100 euros

Os trabalhadores da multinacional Ecco, em São João de Ver, Santa Maria da Feira, vão proceder a paragens da produção como forma de reivindicarem aumento salarial de 100 euros. A empresa avança com 55 euros de aumento.

De acordo com fonte do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins (SNPIC), ao JN, os trabalhadores da Ecco vão proceder a paragens pontuais a partir desta terça-feira e até à próxima sexta-feira. "Vão ser efetuadas paragens na produção de meia hora em cada um dos turnos", explicou fonte do SNPIC.

O período de greve parcial ocorre desta forma entre as 10 horas e as 10.30 horas, para os funcionários dos turnos da madrugada e do horário diurno. Para os funcionários do turno da tarde entre as 14.30 horas e as 15 horas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, está é uma forma de "mostrar o descontentamento dos trabalhadores da produção para com os aumentos anunciados". "A empresa avança com 55 euros mensais, respeitantes ao legalmente exigido pela inflação, mas com esse valor os trabalhadores não vão conseguir recuperar o poder de compra que perderam nos anos anteriores".

Diz o Sindicato, a título de exemplo, que a Ecco pagava, em 2014, "cerca de 130 euros acima do salário mínimo, mas agora só paga 46 euros a mais". "Há na empresa outros aumentos maiores, em relação aos quais não estamos contra. Mas reivindicamos o mesmo tipo de tratamento", explica a mesma fonte. "Vamos continuar em protesto, como forma de reivindicarmos aumento salaria justo para os trabalhadores da produção, concluiu.