Trabalho contra a covid-19 com distinção internacional

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) viu reconhecido internacionalmente o seu desempenho na luta contra a atual pandemia. A International Hospital Federation (IHF), através da iniciativa Call of Duty for Covid-19, destacou esta unidade entre os prestadores de serviços de saúde em todo o mundo que foram "além do dever".

O reconhecimento desta organização internacional sem fins lucrativos e não governamental, constituída por hospitais e organizações de saúde em todo o mundo, foi alcançado através do projeto CADCOZ, que se baseou na criação de um Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescença, nas instalações da Casa Ozanam, em São João de Ver.

O Centro proporcionou serviços de emergência, com caráter temporário e transitório a doentes portadores de covid-19, assegurando a satisfação das necessidades básicas dos utentes e prestando cuidados de saúde, com seguimento clínico e acompanhamento diário por profissionais de saúde.

Como estrutura criada com caráter de emergência e transitório, o CADCOZ recebeu durante o tempo em que esteve em funcionamento um total de 21 utentes, todos com necessidades de apoio social e com uma média de idades de 76 anos.

"O combate à covid-19 criou-nos desafios gigantescos, muito especialmente na primeira vaga, em que não havia histórico de lidar com uma pandemia destas dimensões", explicou Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do CHEV.

A pressão do internamento e a dificuldade em agilizar as altas dos doentes com condições sociais mais desfavorecidas "obrigaram-nos a criar, em conjunto com a Autarquia e o apoio da Segurança Social, uma estrutura que pudesse acolher os doentes que, embora ainda covid positivos, já tinham critérios de alta hospitalar e a quem faltava estrutura familiar ou social de retaguarda que os acolhesse", acrescentou.

Miguel Paiva adiantou que a criação da CADCOZ foi, naquele momento, "fundamental para que, numa das regiões mais severamente afetadas na primeira vaga" nunca se tivesse chegado ao ponto de faltar resposta a um doente.

Os hospitais reconhecidos pela IHF no programaCall of Duty for Covid-19 serão apresentados através de uma campanha de divulgação internacional nesta terça-feira , homenageando assim hospitais e prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo na sua luta contra a pandemia.

Uma centena de hospitais de 28 países participaram no programa Call of Duty for Covid-19 promovido pela International Hospital Federation.